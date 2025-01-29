Программист Мошков назвал копирайт эффективным способом уничтожения книг

Создатель «Библиотеки Максима Мошкова» Lib.Ru, российский программист Максим Мошков в беседе с ИА НСН прокомментировал заявление дизайнера и блогера Артемия Лебедева о сожжении книг. По мнению Мошкова, в этом нет необходимости, так как с данной задачей успешно справляется копирайт.

Артемий Лебедев в одном из выпусков шоу «Ответошная» на платформе «ВКонтакте» высказался против большинства книг, назвав 99% из них бесполезными и предложив их сжечь. Он подчеркнул, что уничтожение таких книг не должно вызывать сожалений. Тем не менее, Лебедев признал существование книг, содержащих полезные знания, и посоветовал искать именно их.

Мошков отреагировал на это заявление, отметив, что оно не содержит ничего угрожающего.

«Если сожгут 99% книг, то обычный человек этого даже не заметит. В принципе, ничего страшного он не сказал», — добавил собеседник.

Копирайт ограничивает свободный доступ к книгам, делая их недоступными для широкой аудитории, что, по сути, приводит к их «гибели» в культурном пространстве. Таким образом, копирайт оказывается более эффективным средством «уничтожения» книг, чем физическое их сожжение.