Программа «Земский работник культуры» стартует на Кубани

В Краснодарском крае по инициативе главы региона Вениамина Кондратьева будет запущена программа «Земский работник культуры». Об этом сообщили «Краснодарские известия» .

Она предназначена для поддержки специалистов, готовых работать в культурных учреждениях малых населенных пунктов.

Программа охватит 26 муниципалитетов края, уточнил RT. Ее участникам предстоит заключить контракт и отработать в учреждениях культуры не менее пяти лет. За это им будет выплачен один миллион рублей.

На финансирование проекта из бюджетов разных уровней выделено 33 миллиона рублей. Прием заявок начнется 15 апреля и завершится 15 июля.

Аналогичная программа уже работает в Пермском крае.