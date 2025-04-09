Программа «Земский работник культуры» стартует на Кубани
В Краснодарском крае по инициативе главы региона Вениамина Кондратьева будет запущена программа «Земский работник культуры». Об этом сообщили «Краснодарские известия».
Она предназначена для поддержки специалистов, готовых работать в культурных учреждениях малых населенных пунктов.
Программа охватит 26 муниципалитетов края, уточнил RT. Ее участникам предстоит заключить контракт и отработать в учреждениях культуры не менее пяти лет. За это им будет выплачен один миллион рублей.
На финансирование проекта из бюджетов разных уровней выделено 33 миллиона рублей. Прием заявок начнется 15 апреля и завершится 15 июля.
Аналогичная программа уже работает в Пермском крае.
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