Программа с выкупом автошин стала доступна для россиян

Избавиться от старых автомобильных шин стало проще. Достаточно разместить объявление о продаже на «Авито», чтобы получить предложения о выкупе от партнеров платформы. Об этом сообщила Gazeta.SPb со ссылкой на данные сервиса.
«Авито» поможет освободить балконы и гаражи от ненужных покрышек. Многие годами хранят старые шины, считая продажу сложным процессом или просто не желая общаться с незнакомцами. Но теперь появился способ быстро и без лишних хлопот избавиться от резины.
Программа работает в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Владимире и Анапе. В среднем автолюбитель пользуется одним комплектом резины около трех сезонов. Выкуп шин на онлайн-платформе позволяет освободить место всего за несколько шагов.
Российские бойцы начали создавать анонсированную Путиным санитарную зону в Сумской области
ВРИП главы Серпухова провел встречу с жителями в школе № 13
Администрация Фрязина проведет встречу с жителями 20 марта
Жителям Подмосковья напомнили главные факторы успешной карьеры в IT
Главу челябинского Центра медицины катастроф отстранят после массового ухода врачей
Команда автозавода из Фрязина установила рекорд скорости на льду
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте