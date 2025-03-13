Программа с выкупом автошин стала доступна для россиян

Избавиться от старых автомобильных шин стало проще. Достаточно разместить объявление о продаже на «Авито», чтобы получить предложения о выкупе от партнеров платформы. Об этом сообщила Gazeta.SPb со ссылкой на данные сервиса.

«Авито» поможет освободить балконы и гаражи от ненужных покрышек. Многие годами хранят старые шины, считая продажу сложным процессом или просто не желая общаться с незнакомцами. Но теперь появился способ быстро и без лишних хлопот избавиться от резины.

Программа работает в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Владимире и Анапе. В среднем автолюбитель пользуется одним комплектом резины около трех сезонов. Выкуп шин на онлайн-платформе позволяет освободить место всего за несколько шагов.