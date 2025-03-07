Программа поддержки семей стартовала в Марий Эл

В республике Марий Эл начала работать программа поддержки семей — «Подарок новорожденному». При рождении первенца родители получают набор необходимых для ухода за новорожденным предметов. Об этом сообщило ИА МариМедиа .

Глава региона Юрий Зайцев посетил перинатальный центр Йошкар-Олы, где первые подарки вручили счастливым мамам. В наборы входят: полотенце с капюшоном, плед, электронный градусник, стерилизатор для бутылочек, прорезыватель-погремушка и другие полезные предметы.

Зайцев поздравил женщин с рождением детей и отметил, что рождение ребенка — радостное событие как для мам, так и для пап.

Кроме того, в регионе 938 многодетных семей получили материнский капитал.