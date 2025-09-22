Программа «Лучшие социальные проекты России»: 29 сентября назовут имена победителей

29 сентября состоится церемония награждения победителей ежегодного конкурсного отбора программы «Лучшие социальные проекты России». Лауреатами программы станут компании и организации, добившиеся наиболее значимых результатов в сфере корпоративной социальной ответственности (КСО), благотворительности и социального предпринимательства.

Современные социальные предприниматели в России активно внедряют инновационные подходы, сочетая экономическую эффективность с общественной пользой. Их проекты охватывают самые актуальные сферы: от поддержки уязвимых групп населения до внедрения «зеленых» технологий и развития инклюзивной среды. Программа, в свою очередь, создает эффективную среду для обмена опытом между лидерами ответственного бизнеса, что позволяет делать корпоративную социальную ответственность ключевым фактором развития экономики будущего.

Победители будут определены более чем в двадцати различных категориях, среди которых «Образование и наука», «Поддержка одаренных детей и молодежи», «Проекты в поддержку социально незащищенных слоев населения», «Социальный маркетинг», «Благотворительность», «Корпоративные проекты», «Медико-социальные проекты».

«Сегодня как никогда важно создавать условия для развития социальных инициатив. Социальная сфера развивается стремительными темпами: подходы, актуальные вчера, уже требуют переосмысления. Наша программа помогает выявить действительно работающие практики и дать им возможность масштабироваться», — прокомментировала исполнительный директор программы Алена Пыльнова.

Лучшие социальные практики прошлого года наглядно продемонстрировали: российский бизнес все чаще рассматривает социальные инвестиции как стратегический приоритет.

Возрастное ограничение: 16+