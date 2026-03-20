Синоптики указали на нестандартную для Карелии ситуацию с погодой в марте

Погода в Карелии этой весной развивается по нестандартному сценарию — температура заметно превышает норму, а март может стать рекордным по теплу. Об этом сообщил сайт karelinform.ru .

На этой неделе через регион прошел холодный фронт, который принес ветер и небольшие осадки, в основном на юге. В ближайшие дни погодная ситуация стабилизируется благодаря области высокого давления. Серьезных осадков не ожидается, но ветер сохранится, особенно на севере, где возможны порывы.

Температура останется выше привычных значений для марта. Ночью — от небольшого плюса до слабого минуса, днем воздух прогреется до +5…+10 градусов. Утром на дорогах возможна гололедица, что следует иметь в виду водителям.

По предварительным оценкам, вторая половина месяца уже значительно превысила климатическую норму, а сам март может войти в историю как один из самых теплых за весь период наблюдений.