Профсоревнования электромонтеров стартовали в Тюменской области 29 мая

В Тюмени 29 мая стартовали ежегодные состязания среди специалистов по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4–10 киловольт. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу СУЭНКО.
Площадкой для мероприятия выбран Центр подготовки персонала в поселке Винзили. В соревнованиях участвуют команды из восьми филиалов и представители «СУЭС».
Электромонтерам предстоит пройти шесть этапов, имитирующих реальные рабочие ситуации: от тушения пожара на трансформаторной подстанции и оказания первой помощи до замены изоляторов и теоретических испытаний. Это позволит оценить не только технические навыки конкурсантов, но и готовность к внештатным ситуациям.
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