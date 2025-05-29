Профсоревнования электромонтеров стартовали в Тюменской области 29 мая

В Тюмени 29 мая стартовали ежегодные состязания среди специалистов по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4–10 киловольт. Об этом сообщил « ФедералПресс » со ссылкой на пресс-службу СУЭНКО.

Площадкой для мероприятия выбран Центр подготовки персонала в поселке Винзили. В соревнованиях участвуют команды из восьми филиалов и представители «СУЭС».

Электромонтерам предстоит пройти шесть этапов, имитирующих реальные рабочие ситуации: от тушения пожара на трансформаторной подстанции и оказания первой помощи до замены изоляторов и теоретических испытаний. Это позволит оценить не только технические навыки конкурсантов, но и готовность к внештатным ситуациям.