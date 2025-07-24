Профсоюз «Учитель» спрогнозировал значительное снижение числа первоклассников в школах

В российских школах прогнозируется уменьшение количества первоклассников. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на результаты исследования профсоюза «Учитель».

По данным аналитиков, уже в текущем учебном году число первоклассников уменьшится примерно на 100 тысяч по сравнению с предыдущим годом. Общий спад в начальной школе достигнет около 346,7 тысячи учеников. Причина — демографическая яма 1990-х годов.

Ожидается, что тенденция сохранится. В 2026/27 учебном году в первые классы придут на 429,7 тысячи детей меньше, чем в предыдущем. К 2027/28 году снижение составит еще 411 тысяч, добавил «ФедералПресс».