Профсоюз «Учитель» спрогнозировал значительное снижение числа первоклассников в школах

В российских школах прогнозируется уменьшение количества первоклассников. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на результаты исследования профсоюза «Учитель».
По данным аналитиков, уже в текущем учебном году число первоклассников уменьшится примерно на 100 тысяч по сравнению с предыдущим годом. Общий спад в начальной школе достигнет около 346,7 тысячи учеников. Причина — демографическая яма 1990-х годов.
Ожидается, что тенденция сохранится. В 2026/27 учебном году в первые классы придут на 429,7 тысячи детей меньше, чем в предыдущем. К 2027/28 году снижение составит еще 411 тысяч, добавил «ФедералПресс».
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