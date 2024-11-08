Профсоюз сотрудников полиции Москвы: сотрудники МВД буду чаще проверять бары в связи с новыми поправками

Глава профсоюза сотрудников полиции Москвы Михаил Пашкин в беседе с ИА НСН прокомментировал намерение МВД взяться за сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Ранее Министерство внутренних дел России опубликовало текст, в котором говорится, что в задачи сотрудников ведомства могут войти контроль за сохранением и укреплением традиционных духовно-нравственных ценностей в стране.

По словам собеседника, полномочия полицейских, скорее всего, будут связаны с рейдами ночных заведений и мониторингом СМИ. Он допустил, что правоохранители также будут чаще проверять бары и другие ночные заведения.