Профсоюз сотрудников полиции Москвы: сотрудники МВД буду чаще проверять бары в связи с новыми поправками

Глава профсоюза сотрудников полиции Москвы Михаил Пашкин в беседе с ИА НСН прокомментировал намерение МВД взяться за сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
Ранее Министерство внутренних дел России опубликовало текст, в котором говорится, что в задачи сотрудников ведомства могут войти контроль за сохранением и укреплением традиционных духовно-нравственных ценностей в стране.
По словам собеседника, полномочия полицейских, скорее всего, будут связаны с рейдами ночных заведений и мониторингом СМИ. Он допустил, что правоохранители также будут чаще проверять бары и другие ночные заведения.
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