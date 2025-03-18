Профсоюз работников образования: детям нет необходимости осваивать азы военной подготовки

Члены Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий и Дмитрий Казаков выразили сомнения по поводу введения уроков начальной военной подготовки в школах. Об этом написало ИА НСН .

Они указали на неясность того, кто и каким образом будет обучать младших школьников навыкам оказания первой медицинской помощи и другим важным аспектам выживания в чрезвычайных ситуациях.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий предложил включить в учебную программу уроки начальной военной подготовки, начиная с пятого класса. Он обосновал это необходимостью обучения детей правилам поведения при воздушных атаках и основам оказания первой помощи.

Однако Луховицкий выразил сомнения в целесообразности введения таких уроков в начальных классах, отметив, что детям еще рано осваивать подобные навыки, так как это прерогатива взрослых.