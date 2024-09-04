Профориентолог Вирта: карьерный консультант поможет при смене профессии после 40 лет
Профориентолог Виктория Вирта дала советы россиянам старше 40 лет, которые решили сменить сферу деятельности. Об этом сообщила «Газета.ru».
Так, зачастую женщины начинают искать себя во время материнства. В данный период они переживают об упущенных возможностях, пояснила эксперт.
По ее словам, при поиске новой профессии поможет профориентация — отличный способ разобраться в себе. Кроме того, стоит обратиться к карьерному консультанту из понравившейся области, добавило ИА НСН.
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