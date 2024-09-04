Профориентолог Вирта: карьерный консультант поможет при смене профессии после 40 лет

Профориентолог Виктория Вирта дала советы россиянам старше 40 лет, которые решили сменить сферу деятельности. Об этом сообщила « Газета.ru ».

Так, зачастую женщины начинают искать себя во время материнства. В данный период они переживают об упущенных возможностях, пояснила эксперт.

По ее словам, при поиске новой профессии поможет профориентация — отличный способ разобраться в себе. Кроме того, стоит обратиться к карьерному консультанту из понравившейся области, добавило ИА НСН.