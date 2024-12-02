Профориентолог Вирта: бетонщик и каменщик считаются наиболее востребованными профессиями в РФ

В России выросла популярность рабочих специальностей. Подробнее рассказала профориентолог Виктория Вирта в беседе с « Газетой.ru ».

По ее словам, в настоящее время востребованными считаются такие профессии, как каменщик, бетонщик и электрогазосварщик. Довольно высокие зарплаты, сообщила специалист, предлагают водителю самосвала, газорезчику и машинисту поезда.

Эксперт отметила, что для отклика на такие вакансии даже не нужно иметь высшее или среднее профессиональное образование. Соискателям достаточно предъявить школьный аттестат и удостоверение, подтверждающее прохождение курсов, добавил «ФедералПресс».