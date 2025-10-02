Профориентолог Орлова призвала родителей не давить на ребенка при выборе профессии

Профориентолог Алевтина Орлова в интервью «ТСН24» поделилась советами для родителей о том, как сделать процесс выбора профессии для ребенка увлекательным и необременяющим.

По мнению эксперта, давление со стороны родителей может привести к тому, что ребенок будет бояться ошибиться при выборе профессии. Орлова рекомендовала не акцентировать внимание на значимости выбора и сохранять спокойствие, чтобы создать у ребенка ощущение уверенности.

Специалист посоветовала объяснить ребенку, что смена профессии — нормальное явление. Кроме того, важно создать спокойную атмосферу, которая передастся ребенку, и избегать катастрофизации, показывая, что неверный выбор — это опыт, отметил «ФедералПресс».

Орлова призвала рассказывать детям о своей работе с энтузиазмом и делиться успехами, чтобы показать им, что работа может быть источником радости и самореализации. Она также рекомендовала учитывать характер ребенка и его сильные стороны, а не пытаться «переделать» его.

Профориентолог подчеркнула важность создания «пространства выбора», где ребенок сможет проявить разные склонности и интересы, вместо того чтобы фиксировать сиюминутное увлечение.