«Профи.ру»: в России увеличился спрос на изучение азиатских языков

Английский остается лидером среди иностранных языков, которые россияне чаще всего выбирают для изучения. За ним следуют китайский, затем французский, испанский и немецкий языки. Об этом сообщила « Газета.ru » со ссылкой на результаты исследования сервиса «Профи.ру».

За первые полгода 2025 года спрос на азиатские языки вырос значительно. Японский язык стал интересен на 25% больше, китайский — на 14%, арабский — на 13%. Французский и корейский языки также показали рост спроса на 12%. Популярность итальянского и армянского языков увеличилась на 9%.

Репетитор Владислав Чичков отметил, что китайский язык предпочитают ученики, нацеленные на развитие карьеры в Азии. Японский привлекателен благодаря культуре, например аниме.