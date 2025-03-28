«Профи.ру»: более половины россиян регулярно применяют профессиональный сленг

Аналитики сервиса «Профи.ру» провели исследование и выяснили, как часто россияне используют профессиональный сленг. Результаты опроса опубликовал Life .

Участниками стали работники разных сфер деятельности: врачи и инженеры, финансисты и педагоги, айтишники и другие специалисты. Большинство респондентов представляли сферу торговли и услуг.

Выяснилось, что 57% опрошенных регулярно применяют профессиональные выражения, 30% делают это периодически, 10% — только в разговорах с коллегами, а 3% никогда не употребляют такой сленг.

Более половины респондентов (60%) считают, что использование специфической лексики положительно влияет на взаимопонимание между коллегами и эффективность работы. При этом 30% участников сталкивались с недопониманием из-за таких выражений.

Так, IT-специалисты часто говорят: «баг», «фиксить», «шерить» и «костыль». У медиков есть свои специфические слова: «прокапать», «зашинить», «уши» и «консервы».