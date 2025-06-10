Профильные ассоциации раскритиковали проект о «российской полке»

Члены межотраслевого экспертного совета по развитию потребительского рынка (МЭС), а также семь объединений производителей и поставщиков продуктов питания попросили правительство не давать ход законопроекту о «российской полке». Об этом сообщили «Ведомости» .

Проект закона о «российской полке» находится на стадии обсуждения с 2023 года. Если документ примут, продавцов обяжут выделять на витринах особое пространство для товаров, произведенных в России и странах ЕАЭС.

Издание получило копию письма профильных ассоциаций, адресованного председателю главы правительства Михаилу Мишустину. В документе говорится, что законопроект нарушает принцип свободы экономической деятельности и вынуждает бизнес заключать договоры с определенными производителями товаров.

Исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев отметил, что в отрасли опасаются попыток вмешательства во взаимоотношения сетей с производителями. В случае принятия законопроекта продукция локализованных в России международных компаний лишится преференций, хотя холдинги платят в стране налоги, создают рабочие места, инвестируют в экономику и используют отечественное сырье.

Ранее Минпромторг поддержал идею о регулировании работы маркетплейсов в России. Ведомство разработало законопроект «О платформенной экономике», который поможет контролировать качество и доставку товаров.