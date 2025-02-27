ProfiCinema: зрители не досматривают отечественные фильмы из-за их изобилия

Российские зрители стали отказываться от просмотра отечественных сериалов до конца из-за их изобилия. Об этом в интервью ИА НСН рассказала главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская.

Исследование агентства TelecomDaily показало, что каждый четвертый пользователь российских онлайн-кинотеатров не досматривает оригинальные сериалы этих платформ. При этом средний показатель завершения просмотра составляет 75%.

«То, что каждый четвертый пользователь не досматривает сериалы, связано с очень большим объемом контента — как российских, так и иностранных сериалов, как онлайн, так и на ТВ», — сказала Ромодановская.

Собеседница считает, что зрителям просто не под силу смотреть весь предлагаемый контент. Востребованность проекта зависит от качества — технической и творческой составляющих, добавила она.