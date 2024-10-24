«Профи»: россиянки мечтают о подтяжке груди и увеличении губ для повышения уверенности в себе

Женщины все чаще пользуются различными бьюти-услугами. Для одних это процедуры для поддержания ухода, другие пытаются значительно изменить свою внешность. Самыми популярными мероприятиями у россиянок оказались маникюр и наращивание ресниц, пишет Life со ссылкой на исследование сервиса по поиску специалистов «Профи».

По данным опроса, больше половины респонденток мечтают об увеличении груди. Еще 21% хотели бы сделать ботокс лица, 15% задумываются об увеличении или подтяжке груди.

В основном женщины прибегают к услугам красоты ради повышения самооценки. Так ответили 40%, еще 25% россиянок хотят произвести впечатление на других людей. Однако больше половины опрошенных не готовы тратить на бьюти-мероприятия больше трех тысяч рублей ежемесячно, 30% выделяют на эти цели свыше пяти тысяч рублей.