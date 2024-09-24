«Профи»: большинство россиян считают оптимальной стоимость услуг репетитора от одной до 1,5 тысячи рублей

Большая часть граждан России (62%) считает, что оптимальной ценой за услуги идеального репетитора является сумма от тысячи до полутора тысяч рублей за академический час (45 минут). Родители полагают, что такая стоимость соотносится с высоким качеством образовательного процесса, уровнем профессионализма преподавателя и результативностью занятий. Это выяснила платформа «Профи», результаты исследования которой были опубликованы в «Газете.Ru» .

Так, 28% респондентов готовы отдать свыше двух тысяч рублей за занятие, если репетитор имеет богатый опыт и высокие оценки от учеников. Эти родители рассматривают расходы на репетиторство как вложение в будущее своих детей.

Наиболее экономные респонденты (10%) придерживаются мнения, что цена занятия не должна превышать тысячи рублей.