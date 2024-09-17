Профессора Баранов заявил, что школьное образование может быть заменено домашним при идеальных условиях обучения

Школьное образование может быть заменено на домашнее либо онлайн-образование, если созданы оптимальные условия для учебы. Такое мнение высказал в беседе с «Абзацем» доктор филологических наук, профессор Института русского языка РАН Анатолий Баранов.
По его словам, все зависит от качества самой школы. Низкое школьное образование может быть компенсировано качественным онлайн-обучением при условии наличия опытных преподавателей, эффективных программ и строгого мониторинга выполнения заданий. Таким образом, подготовка к ЕГЭ и поступлению в вузах также может быть на высоком уровне, отметил эксперт.
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