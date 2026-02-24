Профессор Жигилева предупредила о заражении рыбы паразитами в тюменской реке Тура

Профессор кафедры экологии и генетики ТюмГУ Оксана Жигилева рассказала URA.RU о высоком уровне заражения карповых видов рыбы в тюменской реке Тура личинками печеночных сосальщиков (описторхид). Употребление такой рыбы в вяленом или слабосоленом виде представляет серьезный риск для здоровья.

В районе села Метелева у язя обнаруживают до 17–120 личинок в одной рыбе. В центре Тюмени доля зараженной рыбы тоже внушительная: плотва — около 28%, елец — 67%.

«Рыбы семейства карповых в реке Тура могут быть заражены личинками описторхид — возбудителями описторхоза», — предупредила Жигилева.

По словам профессора, заражение человека происходит при употреблении недостаточно проваренной или малосоленой рыбы. Описторхоз и меторхоз (паразиты семейства меторхисов) могут заболеть и домашние животные — кошки и собаки — если их кормят сырой карповой рыбой.

Термическая обработка — главный способ обезопасить себя. Варить рыбу нужно не менее 20–30 минут, жарить — не менее 20 минут под крышкой кусками до 100 грамм с каждой стороны.

Эксперт посоветовала избегать употребления в сыром, слабосоленом или вяленом виде карповых рыб из Туры — особенно язя, плотвы и ельца. При покупке или при угощении с «рыбалки» Жигалева рекомендовала настоятельно требовать информацию об источнике и обработке и не кормить домашних питомцев сырой речной рыбой.