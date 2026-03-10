Профессор ВШЭ Вьюгин подтвердил, что треть представителей малого бизнеса действительно может раздумывать о закрытии

По данным СМИ, почти треть владельцев малых предприятий задумывается о прекращении своей деятельности. В беседе с ИА НСН ситуацию прокомментировал бывший замминистра финансов и профессор НИУ ВШЭ Олег Вьюгин.

По его словам, основные причины такого настроения среди бизнесменов включают рост налоговой нагрузки и падение потребительского спроса. Специалист подтвердил, что треть представителей малого бизнеса действительно может раздумывать о закрытии.

«Но думаю, реально часть компаний останется на рынке. Планируют — это намерение, а не факт», — отметил эксперт.

Он добавил, что ожидается замедление темпов экономического роста, которое может перейти в стагнацию или даже небольшой спад в ближайшие месяцы.