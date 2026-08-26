Профессор ВШЭ Виноградов посоветовал зафиксировать все данные об операции при невыдаче денег банкоматом
Бывает, что банкомат списывает деньги со счета, но не выдает наличные. Однако это не значит, что средства потеряны навсегда. Член Общественной палаты России, доктор юридических наук, профессор и декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал Life.ru, как в такой ситуации вернуть свои деньги.
По словам эксперта, сразу после сбоя нужно зафиксировать данные операции: адрес и номер банкомата, дату, примерное время и сумму. Если устройство выдало чек — его следует сохранить. Также стоит сфотографировать сообщение об ошибке на экране и сделать скриншот операции в банковском приложении.
Затем необходимо сообщить о ситуации банку, выпустившему карту. Если банкомат принадлежит другой кредитной организации, нужно уведомить и ее. При звонке в службу поддержки попросите зарегистрировать официальное обращение и сохраните его номер.
После получения заявления банк проверяет данные операции и самого банкомата. Технические журналы позволяют установить, была ли команда на выдачу наличных исполнена, произошел ли сбой и были ли купюры забраны устройством обратно. Дополнительным подтверждением может стать инкассация: если банкомат списал со счета определенную сумму, но фактически ее не выдал, внутри устройства может образоваться излишек наличных. При необходимости банк также может использовать записи с камер наблюдения.