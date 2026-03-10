Профессор ВШЭ Нартова-Бочавер указала на различия в мотивации мужчин и женщин

Профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ Софья Нартова-Бочавер поделилась результатами исследований в эфире радиостанции «Говорит Москва» . Она рассказала о ключевых различиях в мотивации представителей полов.

По словам эксперта, мужчины стремятся к социальному статусу и контролю над будущим, а женщины — к признанию их незаменимости.

«Мужчин мотивирует к новым целям социальный статус очень сильно, желание контролировать свое будущее, доминировать над этим будущим — это тоже очень важно», — отметила профессор.

Она также подчеркнула, что для женщин важнее признание и ощущение своей незаменимости в определенном занятии.