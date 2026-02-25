Профессор ВШЭ Чулок заявил, что развитие ИИ и автоматизация создадут новые возможности для трудоустройства

Будущее рынка труда претерпит значительные изменения из-за автоматизации и развития искусственного интеллекта. Некоторые профессии могут исчезнуть, но появятся новые возможности для трудоустройства. Об этом заявил доктор экономических наук, профессор, директор Центра научно-технологического прогнозирования Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Александр Чулок в интервью KP.RU .

По данным доклада Jobs of Tomorrow, озвученного на Всемирном экономическом форуме, к 2030 году нейросети, роботы и автоматизация могут ликвидировать более 80 миллионов рабочих мест по всему миру. Однако развитие технологий создает новые ниши для занятости.

В России был разработан Атлас новых профессий, который включает 340 специальностей из 27 отраслей экономики, которые могут быть востребованы в ближайшие 20–30 лет. Дмитрий Судаков, руководитель проекта «Атлас новых профессий», утверждает, что компании будут активнее заменять рутинный труд автоматикой и цифровыми сервисами, а людей переводить на более сложные и ответственные задачи.

Экономисты советуют ориентироваться на тренды развития экономики и компетенции, которые будут востребованы. Важно не столько название профессии, сколько набор компетенций, которые специалист может предложить работодателю.

Среди перспективных направлений — наука и технологии, управление наукой и технологиями, профилактическая и предиктивная медицина, биотехнологии, освоение космоса и других территорий. Специалисты, подкованные в этих направлениях, будут конкурентоспособны и успешны.

Также важно уметь оставаться нужным рынку в любой ситуации, быть готовым к изменениям и развивать свои навыки.