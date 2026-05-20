Профессор Вошкин отметил, что мировой объем потребления редкоземельных металлов превысил 400 тысяч тонн

Потребление редких и редкоземельных металлов растет с каждым годом. На радио «Комсомольская правда» обсудили, почему эти металлы вызывают такой интерес и какие перспективы у России в этой области.

Эксперты отметили, что редкоземельные металлы используются в электротранспорте, чипах, магнитах и других высокотехнологичных продуктах. Они стали «витаминами» для промышленности, без которых невозможно развитие современных технологий.

Доктор технических наук, профессор, химик-технолог Андрей Вошкин подчеркнул, что мировой объем потребления редкоземельных металлов составляет более 400 тысяч тонн. Однако российский рынок потребляет лишь около 1% от этого объема.

По разведанным запасам Россия занимает второе место в мире. Но освоение месторождений, таких как Томтор в Якутии, требует значительных инвестиций.

Для выхода на мировой рынок и конкуренции с Китаем необходимо развитие новых технологий и построение продуктовых цепочек. Это основная миссия Международного конгресса по редким металлам, материалам и технологиям РЕДМЕТ 2026, который открывается в Москве.

На конгрессе ученые, промышленники и государственные представители будут обсуждать, как объединить усилия для развития отрасли. Основная цель — создание новых материалов и продуктов на основе редкоземельных металлов.