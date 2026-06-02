Профессор Виноградов напомнил, что установка шлагбаума в СНТ потребует решения общего собрания

Член Общественной палаты России, доктор юридических наук, профессор и декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с RT разъяснил порядок установки шлагбаума в СНТ.

Виноградов подчеркнул, что решение об установке объектов инфраструктуры, включая шлагбаумы, должно приниматься общим собранием членов СНТ. Это связано с тем, что такие объекты относятся к имуществу общего пользования товарищества.

Эксперт отметил, что если дороги внутри СНТ находятся в муниципальной собственности, то товарищество не вправе самостоятельно перекрывать проезд. Самовольная установка шлагбаума на таких территориях может рассматриваться как незаконное ограничение доступа к объектам инфраструктуры.

Также Виноградов напомнил о требованиях Федерального закона №69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Правил противопожарного режима в РФ, которые обязывают обеспечивать свободный проезд пожарной техники к зданиям и сооружениям. Создание препятствий для оперативного доступа экстренных служб может привести к выдаче предписания об устранении нарушений и требованию демонтажа конструкции.