Профессор ветеринарии Гламаздин посоветовал чаще мыть питомца, ведущего активный образ жизни

В зоомагазинах сейчас предлагается широкий ассортимент шампуней, которые могут выполнять как ухаживающие, так и лечебные или антибактериальные функции. Чтобы правильно выбрать косметические средства для питомца, следует учитывать его индивидуальные особенности. Об этом Life рассказал директор Института ветеринарной, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности, профессор кафедры ветеринарной медицины университета «Росбиотех» Игорь Гламаздин.

Он объяснил, что, если питомец активно проводит время на улице и часто плавает, ему может понадобиться регулярное мытье, особенно если он любит играть в грязи или купаться в бассейне.

По словам Гламаздина, собаки и кошки с длинной или вьющейся шерстью требуют более частых водных процедур для предотвращения запутывания. Молодые и пожилые животные могут сталкиваться с проблемами кожи и шерсти, которые требуют дополнительного внимания.

Например, у старших собак и кошек часто наблюдаются проблемы с сухой и потрескавшейся кожей, что может потребовать использования специализированного гипоаллергенного мыла и увлажняющих средств.