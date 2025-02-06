Профессор Вехов: регулярная смена пароля убережет аккаунт на «Госуслугах» от взлома

Мошенники нашли способ обхода двухфакторной аутентификации на портале «Госуслуги». Об этом рассказал эксперт по информационной безопасности, профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире» МГТУ имени Баумана Виталий Вехов в интервью радио Sputnik .

Специалист отметил, что злоумышленники обманывают пользователей, представляясь операторами связи, и просят ввести код из SMS якобы для проверки данных. На самом деле этот код открывает им доступ к личным кабинетам на «Госуслугах».

Для защиты данных Вехов посоветовал регулярно менять пароли и логины, ограничивать доступ сторонним организациям к личной информации, настраивать антивирусы и использовать разные SIM-карты для финансовых операций и общения.