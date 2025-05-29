Профессор Василенко оценил вероятность роста цен на жизненно важные лекарства

Профессор института биохимической технологии и нанотехнологии РУДН Иван Василенко в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказался о перспективах изменения стоимости жизненно важных лекарственных препаратов.

Специалист подчеркнул, что цены на такие медикаменты находятся под строгим контролем государства, и превысить установленный лимит невозможно.

«Маржинальность торговли в аптеках регламентирована. Для жизненно важных лекарственных препаратов там есть планка, выше которой перейти невозможно. Все остальное — это целый механизм», — отметил профессор.

Ранее в Госдуме обсуждалось включение аптек в систему здравоохранения с 1 июня. Это позволит фармацевтам получить доступ к льготам и преференциям, положенным работникам этой сферы.