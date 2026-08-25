Профессор Цыганов заявил, что молодежь с доходом от 100 тысяч рублей способна самостоятельно приобрести недвижимость

Заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования Финансового университета при Правительстве РФ, профессор Александр Цыганов в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что молодежь с доходом от 100 тысяч рублей способна самостоятельно приобрести недвижимость.

Эксперт отметил, что хотя финансовая помощь родителей часто является общественной нормой и многие семьи поддерживают детей при покупке жилья, это не считается сверхобязательным условием. По словам профессора, существуют примеры, когда молодые люди зарабатывают достаточно самостоятельно. В частности, если специалист из региона работает удаленно, доход в 100 тысяч рублей является абсолютно реальным. В таких случаях приобретение собственной недвижимости становится вполне доступным вариантом.