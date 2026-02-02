Профессор Цыганов рассказал, что жители крупных городов тратят до 285 тысяч рублей в год на повседневные привычки

За последние годы структура потребления заметно изменилась. По словам специалиста, алкоголь стал менее популярен — на него тратится в среднем от 15 до 20 тысяч рублей в год. В то же время увеличилось потребление кофе: около половины жителей страны регулярно покупают напиток, особенно по дороге на работу и обратно. При средней цене от 150 до 200 рублей годовые траты на кофе достигают 50–55 тысяч рублей.

Курение остается распространенной привычкой: при цене пачки сигарет от 150 до 200 рублей курильщики тратят около 50 тысяч рублей в год. Более 80% россиян регулярно посещают заведения быстрого питания, средний чек составляет от 400 до 500 рублей, что в сумме дает до 140 тысяч рублей в год.

Расходы на досуг также значительны: билеты в кино стоят от 800 до 1000 рублей, в театры — от одной до двух тысяч рублей, однако такие траты менее регулярны.