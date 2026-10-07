Профессор Толкачев отметил, что туристы едут во Владивосток за приморским гребешком

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев заявил, что в 2026 году приморские рестораны массово отказываются от импортных морепродуктов в пользу локального улова. Об этом сообщил «ФедералПресс» .

По его мнению, отказ от зарубежных цепочек поставок продиктован не только экономической логикой и рисками логистики, но и переоценкой ценностей, при которой локальный продукт становится основой гастрономического туризма.

«В 2026 году гастрономический тренд сместился в сторону „нулевого километра“. Импортные мидии и креветки, даже при идеальной логистике, проходят процесс заморозки или длительной транспортировки. Местный улов попадает на кухню ресторана через несколько часов после вылова», — сказал Толкачев.

Он отметил, что цепочки поставок импортных морепродуктов стали нестабильными и дорогими из-за логистических ограничений и колебаний валютных курсов. Местный продукт, по его словам, всегда под рукой, что позволяет шефам планировать меню исходя из реального улова, а не наличия товара на таможенном складе.

Как заявил профессор, Владивосток активно позиционирует себя как гастрономическую столицу Дальнего Востока. Каждый локальный продукт имеет свою историю — место вылова, сезонность и способ добычи, что повышает ценность блюда в глазах гостя.