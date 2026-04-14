Профессор Толкачев объяснил, что помидоры в России резко подорожали из-за валютных колебаний и расходов на логистику

С начала года помидоры в России подорожали на 45%, а за март — на 17%. Основная причина — сезонность и зависимость от импорта. Об этом заявил KP.RU профессор Финансового университета при правительстве России Сергей Толкачев.

Эксперт отметил, что зимние и весенние месяцы Россия закупает томаты в Турции и Азербайджане, что увеличивает цену из-за логистики и таможенных расходов.

Толкачев подчеркнул, что запасы импортных овощей заканчиваются, а отечественные теплицы еще не начали массовый сбор. Кроме того, в марте традиционно растет спрос на свежие овощи после зимы, что дополнительно разгоняет цены.

Эксперт также развеял миф о влиянии иранских помидоров: их доля на рынке незначительна. Ключевые факторы — логистика, валютные колебания и расходы на электроэнергию. Однако, по прогнозу Толкачева, уже в мае–июне цены пойдут вниз с началом сбора российского урожая.