Профессор «Синергии» Зайнуллин предложил вернуться к введению ответственности за тунеядство

К так называемой золотой молодежи относятся люди, которые потребляют социальные блага, однако не вносят никакого вклада в развитие общества. В работе с этой категорией населения можно обратиться к опыту СССР, заявил кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин в разговоре со «Свободной Прессой».
Так, в Советском Союзе действовала административная и уголовная ответственность за тунеядство. В наше время можно предусмотреть аналогичные меры для граждан, которые не декларируют свои доходы и не платят налоги, отметил эксперт.
Зайнуллин также привел в пример Белоруссию, где для людей, не имеющих работу и место учебы, предусмотрена уплата взноса. Деньги уходят на компенсацию предоставляемых государством благ.
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