Профессор Шайхразеева заявила, что льготная ипотека способствует привлечению высококвалифицированных кадров в IT

Правительство Российской Федерации планирует выделить дополнительные средства на поддержку льготной ипотеки для представителей технологического сектора. Инициатива нацелена на улучшение доступности жилищного кредитования и создание благоприятных условий для развития отечественных талантов в сфере высоких технологий. Профессор кафедры экономической теории Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Юлия Шайхразеева пояснила основные аспекты новой версии программы в беседе с ИА Runews24.ru .

Уже сейчас более 84 тысяч работников IT-индустрии воспользовались условиями государственной поддержки. Расширенное финансирование обеспечит доступность ипотечных кредитов еще минимум для 91,5 тысячи специалистов, вплоть до 2030 года.

Ожидается, что данная мера существенно облегчит финансовые условия покупки квартир и строительство индивидуальных жилых домов для тех, кто работает в крупных российских технологических компаниях и стартапах.

Эксперты сходятся во мнении, что предоставление льготной ипотеки способствует привлечению высококвалифицированных кадров в сферу высоких технологий. Поддержка профессионализма и квалификации молодежи положительно скажется на общем развитии национальной экономики и укрепит позиции России на международном рынке ИТ-технологий.

Эта программа поддерживает профессиональные амбиции молодых специалистов, позволяя им комфортно жить и развивать карьеру в родном городе. Такая политика формирует позитивный имидж российского государства как активного защитника и помощника в профессиональном росте специалистов, считает Шайхразеева.