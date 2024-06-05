Профессор Сафонов: вакансии с «райскими» условиями работы зачастую скрывают обман

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов призвал настороженно относиться к вакансиям с «райскими» условиями работы. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

По словам эксперта, зачастую такое предложение является маркетинговым ходом.

«Скорее всего, либо это обман, либо это заманивают в какие-то полурабские условия. <…> Рынок труда все равно требует опыта для того, чтобы вы получали достойные денежные средства», — пояснил специалист.

Он также посоветовал обращать внимание на отзывы о нанимателе, а также ориентироваться на стабильность профессии.