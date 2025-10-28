Профессор Сафонов упомянул о рисках, связанных с работой курьера

Профессор и проректор кафедры управления персоналом и психологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов рассказал RT о специфике работы курьеров с высоким доходом.

По словам профессора Сафонова, для достижения таких заработков «человек должен, по сути дела, ежедневно работать не меньше 12 часов». Кроме того, он отметил важность соблюдения графика и условий доставки: «он должен обладать возможностью доставлять все посылки курьерской доставкой точно вовремя, не нарушая упаковку».

Профессор также упомянул о рисках, связанных с работой курьера, включая утерю или порчу товаров, за что компании могут штрафовать сотрудников.