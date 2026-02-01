Профессор Сафонов указал на риски трудовой дискриминации при сокращении рабочей недели для многодетных

Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что инициатива о сокращении рабочей недели для одного из многодетных родителей может негативно отразиться на работодателях.

По мнению эксперта, компании столкнутся с убытками, которые не смогут компенсировать. Сафонов отметил, что работодатели не будут платить за неотработанные часы без дополнительного источника финансирования. Государственные учреждения теоретически могут рассчитывать на бюджетные выплаты, однако коммерческие структуры такой возможности лишены, написала «Свободная Пресса».

Кроме того, профессор указал на риск дискриминации при приеме на работу многодетных родителей, поскольку работодатели могут избегать найма таких сотрудников из-за потенциальных издержек. Сафонов подчеркнул, что подобные инициативы следует рассматривать с учетом реальной экономической ситуации и рынка труда.