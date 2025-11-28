Профессор Сафонов сообщил, что сокращение рынка ржаного хлеба обусловлено экономическими факторами

Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов объяснил в беседе с «Москвой 24» , что уход ржаного хлеба с российского рынка обусловлен естественными экономическими процессами. По его словам, ситуация отражает общие тенденции в сельском хозяйстве, зависящем от цен и спроса на продукцию.

Сафонов отметил, что исторически рожь была основным продуктом крестьянского стола из-за более позднего сбора урожая по сравнению с другими культурами. Однако сейчас пшеница стала популярнее, ее используют для выпечки, кондитерских изделий и производства макарон.

«Постоянные расходы, такие как управленческие затраты или зарплата бухгалтеров, распределяются на больший объем продукции, делая массовое производство более рентабельным, чем мелкое», — подчеркнул эксперт.

По мнению профессора, прежде чем рассматривать государственную поддержку производства ржаного хлеба, необходимо проанализировать потребительский спрос. Если население не употребляет значительное количество ржаного хлеба, искусственная стимуляция производства будет экономически невыгодна.

Вместе с тем Сафонов отметил, что поддержка некоторых отраслей может быть оправдана с точки зрения сохранения традиций или стратегических интересов, например, для обеспечения продовольственной безопасности.