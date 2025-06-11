Профессор Сафонов сообщил, что работоспособность может быть выше и ниже в разное время

Эффективность труда может варьироваться в зависимости от времени суток и обстоятельств. Даже во время короткого перерыва на кофе или беседы с коллегой человек может продолжать обдумывать рабочие задачи, несмотря на то что со стороны может показаться, что он отвлекся. Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов в беседе с KP.RU сообщил, что хронометраж имеет смысл, когда у сотрудников есть рутинные функции.

Но даже в офисе работа у людей часто бывает на износ — по 12 часов в сутки и без перекуров. Если трудовые процессы не отлажены, то могут возникнуть ситуации, когда у сотрудников много свободного времени.

Однако важно понимать, что человек не машина. Работоспособность может быть выше и ниже в разное время, и даже за кофе или беседой с коллегой человек может продолжать обдумывать рабочую задачу, хотя со стороны кажется, что он отвлекся.

Сафонов объясняет, что начало смены обычно дается тяжело, в это время производительность труда ниже, чем, например, за час до обеденного перерыва. Работая за компьютером, мы должны прерываться минут на пять через каждые 15 минут. Но обычно так не получается, и человек сначала сидит не разгибаясь два-три часа, а потом ему нужно 30–40 минут отдыха.

Карьерный консультант Галина Бобкова рекомендует следующие способы повышения эффективности: -Составляйте письменные планы на следующий день и старайтесь их придерживаться. -Определите свои наиболее продуктивные часы и старайтесь в это время делать большую часть своей работы. -Поощряйте себя — придумайте себе вознаграждение за то, что вы вовремя сделаете все запланированное.