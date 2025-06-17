Профессор Сафонов счел оптимальным расчетный период заработка в 12 месяцев

В России с сентября изменятся правила расчета среднего заработка. Теперь для определения выходного пособия и отпускных будут умножать средний дневной заработок на среднее количество рабочих дней в месяце. В эфире радиостанции « Говорит Москва » ситуацию прокомментировал профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

Специалист назвал оптимальным период в 12 месяцев, пояснив, что такой временной отрезок позволяет учитывать инфляцию в стране.

«Надо иметь в виду, что в течение года инфляция все-таки дает о себе знать», — заявил эксперт.

По его словам, если продлить расчетный период до двух лет, то в учет пойдет уровень заработной платы, который уже давно утратил актуальность. Такое решение будет выгоднее для работодателя.