Профессор Сафонов: проблема низкой производительности труда в России связана с отсутствием инвестиций

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с kp.ru объяснил, каким образом можно повысить производительность труда в России.

По словам эксперта, проблема нашей страны в том, что бизнес долгое время не вкладывался в производство, а любые призывы повышать производительность труда за редким исключением игнорировались. Сафонов отметил, что Россия долгое время сидела на «кадровой игле» за счет трудовых мигрантов, и до сих пор не может слезть с нее.

«На Западе стоимость рабочей силы гораздо выше — это вынуждает работодателя постоянно сокращать расходы на зарплату», — добавил собеседник.

Решением проблемы он назвал привлечение инвестиций, выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, а также поиск высококвалифицированных сотрудников.