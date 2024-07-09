Профессор Сафонов призвал проработать механизм прощения теневиков в обмен на обеление

Теневая занятость — это трудовая деятельность, статус которой не фиксируется формально. О способах борьбы с данной проблемой рассказал в беседе с сайтом kp.ru профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

По его словам, в топ сфер с самой высокой долей неофициально занятых попали торговля, строительство, общественное питание, доставка, логистика, такси. Объясняется это сложностью контроля, отметил эксперт.

«Нужен закон, который четко определит механизм „прощения в обмен на обеление“», — заявил Сафонов.

Он также добавил, что предприятия и граждане должны чувствовать некую безопасность при отказе от серых схем.