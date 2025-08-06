Профессор Сафонов отметил, что в России фиксируется рост интереса к рабочим профессиям

Собеседник отметил, что сегодня рабочие профессии могут приносить больший доход, чем работа врача или учителя. На такие специальности, как эксперты управления станками с числовым программированием, монтажники и сварщики, есть высокий спрос. Однако, чтобы стать профессионалом в этих областях, требуется много времени и опыта.

«Сегодня рабочая профессия ценится порой больше и выше, чем педагоги, врачи, люди, которые много лет получают высшее образование. И квалифицированный врач сейчас, к сожалению, может получать меньше, чем человек, который обучался по своей специальности где-то 2-2,5 года», — подчеркнул профессор.

Сафонов добавил, что такая ситуация приводит к перекосу на рынке труда и огромному дефициту кадров в медицине и образовании.