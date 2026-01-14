Профессор Сафонов отметил, что авиадиспетчеров и пилотов могут отправлять на психиатрическое освидетельствование

Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в интервью радио Sputnik рассказал, что работодатель может отправить сотрудника на психиатрическое освидетельствование в случае, когда психологический фактор оказывает серьезное влияние на безопасность исполнения трудовых отношений.

Например, это касается профессий, где существуют определенные ограничения, связанные с психическим состоянием человека. Среди таких профессий — диспетчеры, управляющие дорожным и авиационным движением, пилоты, работники полиции, прокуратуры и так далее, отметил специалист.

Если у сотрудника выявлена стрессовая ситуация, он должен быть отстранен от трудовой деятельности, поскольку это может быть опасно, добавил Сафонов.