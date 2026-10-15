Профессор Сафонов объяснил, почему зарплата женщин с детьми может быть ниже

Женщинам с детьми сложнее устроиться на работу, а их зарплата может оказаться ниже, чем у коллег. Об этом рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с aif.ru.

По Трудовому кодексу РФ дискриминация запрещена, и работодатель не имеет права менять зарплату в зависимости от наличия у женщины детей. При этом размер оплаты труда молодых мам действительно может оказаться ниже, пишет ИА НСН.

«Во-первых, женщины с детьми, как правило, отрабатывают меньше, потому что берут больничные по уходу за детьми. Во-вторых, зарплата по одной и той же должности в бюджетной сфере часто зависит от того, сколько ставок берет человек. В-третьих, женщину с детьми нельзя автоматически посылать в командировку, от чего тоже может зависеть размер зарплаты», — подчеркнул эксперт.

Сафонов также отметил, что женщин с детьми часто не продвигают на более высокие позиции, так как работодатель считает, что сотрудница будет в большей степени заниматься семьей. Причиной отказа в трудоустройстве иногда становится не наличие детей, а отсутствие нужного опыта и квалификаций.