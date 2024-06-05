Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов перечислил недостатки занятости в системе государственной службы, сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

По словам эксперта, к основным минусам данной сферы относятся невысокая зарплата и ненормированный график. Кроме того, госслужащий зачастую не имеет права брать подработки.

Специалист отметил, что коммерческий сектор в этом плане более выгоден. Он становится все более лояльным из-за борьбы за кадры.