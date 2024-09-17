Профессор Сафонов назвал желание быстрого карьерного роста проблемой молодых работников

Большинство молодых специалистов хотят построить успешную карьеру в быстрые сроки. Такое желание является их основной проблемой, рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По словам специалиста, в последнее время произошла эволюция взглядов молодых работников на то, что они считают для себя приемлемым. При этом начинающие специалисты часто имеют завышенныеожидания с точки зрения заработной платы.
Кроме того, некоторые из них не желают погружаться в профессию и избегают монотонного труда. Со временем эти проблемы будут только нарастать, поэтому кадровым службам нужно научиться работать с подобными обстоятельствами, отметил Сафонов.
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