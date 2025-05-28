Профессор Сафонов допустил, что бюджетникам могут начать платить цифровыми рублями

Для того чтобы цифровой рубль получил широкое распространение, нужно разработать инструмент для его обмена на наличные деньги, однако на это потребуется достаточно времени Такое мнение высказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с ИА НСН .

Специалист отметил, что начать можно с перечисления зарплат работникам бюджетных предприятий, а затем перейти к пенсионным и другим выплатам.

Сейчас Центробанк проводит эксперимент по отработке технологий использования цифрового рубля. В нем участвуют несколько банков и тысячи россиян. Сафонов отметил, что на данном этапе важно разработать механизм перевода цифровой валюты в наличную, однако он усомнился, что это получится сделать в ближайшее время и уже с 2026 года перейти на «цифровые зарплаты».

«Но может быть такая ситуация, при которой рубль приходит на счет бюджетника, а ЦБ далее переводит его на обычную карту. Еще один момент заключается в том, что цифровым рублем должно быть можно расплачиваться везде, включая магазины. Пока это невозможно», — цитирует Сафонова сайт «Газета.Ru».

Эксперт подчеркнул, что начинать нужно с зарплат, а не с пенсионных выплат, так как потребуется дополнительное время на обучение пожилых людей. Он напомнил, что некоторые россияне до сих пор получают пенсию наличными от почтальона.